RAOUL PETITE CARGO DE NUIT Arles, 15 décembre 2023, Arles.

RAOUL PETITE Vendredi 15 décembre, 21h30 CARGO DE NUIT A partir de 19,50€

RAOUL PETITE ce sont 10 musiciens qui se déchainent sur scène pour un show toujours plus chaud et bienfaisant ! Après 40 ans de tournées, ce groupe a conquis un public d’une fidélité sans faille : le virus se transmet de génération en génération, et aujourd’hui les fans de la première heure viennent avec leurs enfants voire même leurs petits-enfants, dans le seul but de faire la fête et d’exulter lors de la grand-messe visuelle et auditive que proposent Carton et sa tribu !

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

_____________________________________________________________

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/raoul-petite-2023 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T21:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:30:00+01:00

