Life on Arles? avec Izae • Piche • Moravie Vendredi 8 décembre, 20h30 Cargo de Nuit 15 €

Life on Arles? fête le début de l’hiver au Cargo de Nuit. De 20h30 à 1h30, Latérale Pop et L’artscène proposent une soirée pleine de surprises, de la pop aux reflets new wave de Izae, au rap de la plus célèbre drag queen arlésienne Piche. De la première partie rock de The Fraud au DJ set de Moravie, Life on Arles? promet de réveiller la capitale camarguaise en fête et en musique, avec un line-up 100% arlésien.

IZAE

Izae est l’alter ego pop de Théo, un « bad boy endimanché, avec des larmes de crocodile ». Auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste, le coeur toujours ancré à Arles par sa famille, son univers est parsemé d’inspirations new wave et disco eighties.

S’il « tombe amoureux trop souvent », Izae dessine à travers une pop édulcorée aux tons pastels, parfois gris, mais toujours pailletés, la complexité de son hypersensibilité comme de ses déceptions amoureuses. Toujours avec passion et intensité.

Rythmé de top-lines entraînantes, de basses enrobantes et de synthés mélancoliques, l’univers musical d’Izae est un miroir poétique du romantisme normal, comme de la gravité du monde extérieur.

Après son premier EP “Amor à mort” et les sorties de deux singles “Immondes imaginaires” et “Promesse”, Izae fait halte au Cargo de Nuit pour sa première tournée, débutée à La Bellevilloise.

PICHE

Piche est la plus célèbre des drag queens arlésiennes. Candidate de la saison 2 de Drag Race France, égérie du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, créature du Fantasma Show, Piche est la première drag queen à rapper en français.

Piche est une drag queen camp, conceptuelle, goofy, glamour et fun.

MORAVIE

Prête à fêter l’hiver, elle vous fera danser jusqu’au bout de la nuit (ou presque) sur un mix dark disco/techno

Sortez vos capes de gotchiques, car, passée par toutes les soirées arlésiennes, Moravie ne quittera pas le dancefloor des yeux.

THE FRAUD

Le plongeon vers le Cargo les a amenés à rendre Life on Arles? toujours plus rock. Etudiants à MOPA, The Fraud assurera la première partie du show, le 8 décembre, pour faire trembler le navire et fêter l’hiver avant d’accueillir Izae, Piche et Moravie sur scène.

ORGANISATEURS

Latérale Pop accompagne des artistes queers et indépendants dans leur développement de carrière et s’associe à L’artscène, association étudiante incontournable de la vie culturelle arlésienne à l’occasion d’une soirée unique pour célébrer le début de l’hiver.

Cargo de Nuit 7, avenue Sadi-Carnot, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ https://www.facebook.com/cargo.de.nuit.arles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T01:59:00+01:00

concert dj set

Latérale Pop