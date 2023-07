AL-QASAR CARGO DE NUIT Arles, 2 décembre 2023, Arles.

AL-QASAR Samedi 2 décembre, 21h30 CARGO DE NUIT A partir de 13,50€

Al-Qasar est la musique d’un monde en mutation. Ils l’appellent “Arabian Fuzz”, une vision électrique d’une musique aux racines profondes. L’intensité d’Al-Qasar ne faiblit jamais, une musique qui puise dans les racines hypnotiques de la transe nord-africaine et dans la beauté des gammes arabes avec l’énergie et le frisson du rock’n’roll. Les musiciens se sont réunis de France, du Liban, des Etats-Unis, du Maroc, d’Algérie et d’Egypte.

Abordant thèmes politiques et luttant contre les oppressions, cette énergie profonde fait passer Al-Qasar pour le groupe de mariage le plus dangereux du monde, comme une communion psychédélique sur le dancefloor.

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

