TALISCO CARGO DE NUIT Arles Catégorie d’Évènement: ARLES TALISCO CARGO DE NUIT Arles, 24 novembre 2023, Arles. TALISCO CARGO DE NUIT a lieu à la date du 2023-11-24 à 21:30:00.

Tarif : 20 à 22 euros. Après 3 tournées intenses à travers le monde depuis 2014 Talisco revient avec un nouvel album puissant, survitaminé aux multiples visages. Jérôme Amandi réaffirme sa superbe et son goût pour les imparables refrains. Le virtuose de la scène pop-rock électro, nous livre une fresque coup de tonnerre . Si son style unique s’est nourri des nouveaux standards de pop internationale, il reste à la croisée des genres, entre la généreuse folk-rock d’évasion et les productions indie-electro d’un orfèvre élevé au son de la french touch. Réservez votre billet ici CARGO DE NUIT

7 AVENUE SADI CARNOT Arles 13200 Cinematic. New album out! https://www.youtube.com/user/TaliscoVEVO https://www.facebook.com/taliscomusic Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: ARLES Autres Lieu CARGO DE NUIT Adresse 7 AVENUE SADI CARNOT Ville Arles Departement 13200 Lieu Ville CARGO DE NUIT Arles latitude longitude 43.673941;4.623561

CARGO DE NUIT Arles 13200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/