Parade / Fabulous Sheep CARGO DE NUIT Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Parade / Fabulous Sheep Samedi 18 novembre, 20h30 CARGO DE NUIT De 10 à 15€

Influencé par le post-punk, le noise pop, le folk et le rock psychédélique, des guitares directes tout en avant et une voix sépulcrale, Parade c’est un son brut et énergique qui prône un retour d’une musique rock directement connectée à nos vies, nos angoisses, nos espoirs, nos dérapages incontrôlés, coups de mou et passions survoltées.

Fabulous Sheep, groupe post-punk, enflamme la scène avec leur fusion unique de rébellion, de passion et de mélodies accrocheuses. Une soirée où leur énergie contagieuse et leur message poignant vous rappelleront la puissance brute du vrai rock.

TARIFS (hors DL)

➡️ 15€ // Tarif plein

➡️ 12€ // Tarif réduit

➡️10€ // Tarif adhérents

BILLETTERIE : https://shotgun.live/events/parade-fabulous-sheep

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

_____________________________________________________________

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

