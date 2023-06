Kanjar’oc Cargo de Nuit Arles, 4 novembre 2023, Arles.

L’éternel feu sacré de la Furia méditerranéenne

La Furia Kanja s’offre un nouveau et tonitruant tour de piste ! Le combo explosif made in Port de Bouc revient brûler son âme de feu avec sa fusion méditerranéenne volcanique, une potion inédite où se mêlent des riffs de rock puissant, des grooves transpirants, des effluves de reggae enivrantes et des cuivres toujours bondissants. Naturellement, dans ce chaudron en ébullition, tous les ingrédients sont réunis pour des concerts hautement inflammables. Depuis 33 ans, Kanjar’Oc traverse les âges, dans la fureur et dans la sueur. Généreusement galvanisant !

