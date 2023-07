SARAH MCCOY CARGO DE NUIT Arles, 3 novembre 2023, Arles.

SARAH MCCOY Vendredi 3 novembre, 21h30 CARGO DE NUIT A partir de 16,50€

S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène musicale actuelle, la chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy, dont la voix puissante laisse percer de douloureuses fêlures, est de retour avec SORRY FOR YOU, sous l’aile bienveillante de Chilly Gonzales.

Des montagnes russes d’émotions brutes, du rire aux larmes: Sarah McCoy sur scène est une véritable claque et ceux qui ont eu le plaisir de l’y voir savent que c’est un spectacle sans comparaison.

Pour sa tournée, elle s’arrête à Arles et montera sur la scène du Cargo accompagné de deux musiciens : Jeff Hallam (basse et synthés) et Antoine Kernikon (percussions et synthés).

➡️ Ouverture des portes 1h30 avant le début du spectacle

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

