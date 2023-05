Sarah McCoy Cargo de Nuit, 3 novembre 2023, Arles.

Sarah McCoy Vendredi 3 novembre, 20h00 Cargo de Nuit Tarif plein : 18€* / Tarif réduit : 15€* / Tarif adhérent : 12€ (*Hors DL)

SARAH MCCOY

Sarah McCoy est une chanteuse et pianiste arrivée tout droit des États-Unis. Durant 5 ans, elle s’est produite au fameux Spotted Cat de la Nouvelle Orléans, berceau du jazz. Découvert en France en 2017 grâce au festival Les Nuits de l’Alligator à Paris, elle sort deux ans plus tard son premier album : Blood Siren. Un mélange de soul, blues et jazz.

Avec son nouvel album High Priestess, dans les bacs depuis le 27 janvier, Sarah McCoy s’essaie aux sonorités électroniques, modernes, voire futuristes. Elle le décrit comme un album thermonucléaire avec des basses profondes et bouillonnantes, des synthés, des beats, un piano et bien sûr sa voix puissante et ensorcelante.

Conseillé par Chilly Gonzales et réalisé par Renaud Letang (Alain Souchon, Manu Chao, Charlotte Gainsbourg…), ce nouvel album à l’univers singulier expose « la dissection et l’interrogation de soi et de la santé mentale avec un couteau musical douloureux mais gentil ».

Pour sa tournée, elle s’arrête à Arles et montera sur la scène du Cargo accompagné de deux musiciens : Jeff Hallam à la basse et aux synthés et Antoine Kernikon aux percussions mais aussi aux synthés. »

Évènement FB : https://fb.me/e/C3yipAHb

Cargo de Nuit 7, avenue Sadi-Carnot, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ https://www.facebook.com/cargo.de.nuit.arles/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/sarah-mccoy?utm_source=open-agenda »}] [{« link »: « https://fb.me/e/C3yipAHb »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

concert culture

Anoush Abrar