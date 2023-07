Babylon Circus Cargo de Nuit Arles, 20 octobre 2023, Arles.

Babylon Circus Vendredi 20 octobre, 21h30 Cargo de Nuit Tarif plein : 20€* / Tarif réduit : 18€* / Tarif adhérent : 15€ (*hors frais de location)

Après plus d’un quart de siècle d’existence, et donc de présence sur scène, le Babylon Circus et son public sont finalement réunis sur un nouvel album enregistré lors de leur tournée anniversaire des 25 ans. Pour cette tribu originaire de Lyon jouer a toujours été un catalyseur, la meilleure façon d’apprendre et de passer d’envies festives à quelque chose de plus puissant, d’une grande liberté d’action parfois un peu chaotique à une direction plus poétique. Toujours avec une identité forte, Babylon Circus parvient à assumer une homogénéité dans la variété et une envie irrépressible de dire ce qui les hante et d’aller le chanter sur les scènes du monde entier.

Billetterie : https://shotgun.live/events/babylon-circus?utm_source=open-agenda

Évènement FB : https://fb.me/e/1fV8s3IJF

Cargo de Nuit 7, avenue Sadi-Carnot, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ https://www.facebook.com/cargo.de.nuit.arles/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/babylon-circus?utm_source=open-agenda »}] [{« link »: « https://shotgun.live/events/babylon-circus?utm_source=open-agenda »}, {« link »: « https://fb.me/e/1fV8s3IJF »}]

2023-10-20T21:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

