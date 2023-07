El Pulpo + Casimore Cargo de Nuit Arles, 14 octobre 2023, Arles.

El Pulpo + Casimore Samedi 14 octobre, 21h30 Cargo de Nuit Tarif réduit : 13,50€ / Tarif plein : 15,50€

Formé en 2011, El Pulpo est un quintet arlésien mélangeant sans complexe rock, punk, noise, expé, psyché, métal, tropicalisme… le tout saupoudré de quelques pincées d’humour et d’autodérision. Quant à Casimore, c’est l’histoire d’un juif, d’un arabe et un gitan qui font du rock en France… et en français.

Billetterie : https://shotgun.live/events/el-pulpo-casimore?utm_source=openagenda

Évènement FB : https://fb.me/e/1lbIjKbom

Cargo de Nuit 7, avenue Sadi-Carnot, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ https://www.facebook.com/cargo.de.nuit.arles/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/el-pulpo-casimore?utm_source=openagenda »}] [{« link »: « https://shotgun.live/events/el-pulpo-casimore?utm_source=openagenda »}, {« link »: « https://fb.me/e/1lbIjKbom »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:30:00+02:00

2023-10-14T21:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:30:00+02:00

cargo de nuit arles