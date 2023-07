El Pulpo + Casimore CARGO DE NUIT Arles, 14 octobre 2023, Arles.

El Pulpo + Casimore Samedi 14 octobre, 21h30 CARGO DE NUIT A partir de 13,50€

POST ROCK

Formé en 2011, El Pulpo est un quintet arlésien mélangeant sans complexe rock, punk, noise, expé, psyché, métal, tropicalisme… le tout saupoudré de quelques pincées d’humour et d’autodérision. Quant à Casimore, c’est l’histoire d’un juif, d’un arabe et un gitan qui font du rock en France… et en français.

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

