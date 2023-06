Moussu T e lei Jovents Cargo de Nuit Arles, 7 octobre 2023, Arles.

Moussu T e lei Jovents Samedi 7 octobre, 21h30 Cargo de Nuit Tarif plein : 15€* / Tarif réduit : 12€* (*Hors DL)

Moussu T e lei Jovents naviguent depuis une quinzaine d’années entre Marseille et les Amériques. Créé par Tatou et Blu,respectivement MC et guitariste dans Massilia Sound System, ce qui fut au départ un side project est peu à peu devenu un des groupes les plus stimulants de la scène française, en emmêlant poésie urbaine occitane, rythmes créoles et guitare blues. Moussu T e lei Jovents a su créer son propre style entre chanson et blues méditerranéen.

2023-10-07T21:30:00+02:00 – 2023-10-07T23:30:00+02:00

