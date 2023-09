SOIRÉE DES FILLES – OH MAZETTE ! CARGO DE NUIT Arles, 6 octobre 2023, Arles.

SOIRÉE DES FILLES – OH MAZETTE ! Vendredi 6 octobre, 20h00 CARGO DE NUIT 8€ en pré-vente / 10€ sur place

Restauration très conseillée : Fromagerie Arlésienne 06 89 18 70 01

La Soirée des Filles Ho ! Mazette PLACE À L’INCONTOURNABLE SOIRÉE DES FILLES Coachée par MAZETTE, SUZE TONIC & DON GIOVANNA

Pour cette rentrée, place aux jeux pas olympiques… 18-20h : Échauffement Apero blind test avec la mêlée de rugbymans chez BistRoquette.

On sprinte au Cargo À partir de 20h : Mi-temps-Restau On prend des forces grâce à la Fromagerie Arlésienne. Pendant le repas, on fait un arrêt de jeu vers 21h pour participer au Bingo blind test de Suze Tonic et Don Giovanna.

On est sur les starting blocks… À partir de 22h on file sur le dance floor pour un DJ set 90’s, disco et paillettes du duo le plus musclé de la région : Mazette ! avec arbitrage intempestif des DRAG

TARIF

➡️ 8€ en prévente (hors DL)

➡️ 10€ sur place

BILLETTERIE : https://shotgun.live/events/soiree-des-filles-oh-mazette

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

