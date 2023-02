CYNTHIA LEONE + TYANA P CARGO DE NUIT, 13 mai 2023, Arles.

CYNTHIA LEONE + TYANA P Samedi 13 mai, 21h00 CARGO DE NUIT

13,50€

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://shotgun.live/events/cynthia-leone-tyana-p”}]

Cynthia Leone, chanteuse, auteure, compositrice est un rayon de soleil né à Arles. Elle retranscrit à travers ses textes et compositions ses états d’âme, expériences de vie et sa vision de la société actuelle. Influencée par le rap et la variété française, Cynthia développe un projet musical hybride, entre univers urbain et élégance.

La jeune artiste Tyana P viendra quant à elle vous plonger dans l’univers de Bubblegum, son nouvel EP. Entre la trap française et la pop américaine, ce nouveau projet jongle avec les influences. Bubblegum navigue, à travers ses 7 titres, entre des textes incisifs en français et des perles pop en anglais pour un résultat hybride audacieux.

https://shotgun.live/events/cynthia-leone-tyana-p



