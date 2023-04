Cynthia Leone + Tyana P Cargo de Nuit, 13 mai 2023, Arles.

Cynthia Leone + Tyana P Samedi 13 mai, 20h00 Cargo de Nuit Tarif réduit : 12€ / Tarif plein : 15€ (hors DL)

Cyntha Leone

Cynthia Leone, chanteuse, auteure, compositrice est un rayon de soleil né dans le sud de la France, à Arles. Danseuse contemporaine, actrice cinéphile mais également chanteuse qui s’impose sur la scène musicale française, l’artiste polyvalente retranscrit à travers ses textes et compositions ses états d’âme, expériences de vie et sa vision de la société actuelle. Influencée par le rap et la variété française, Cynthia développe un projet musical hybride, entre univers urbain et élégance.

TYANA P

Forte d’un premier EP haut en couleur et d’une série de dates aux quatre coins du monde, la jeune artiste Tyana P est de retour pour vous plonger dans l’univers de Bubblegum, son nouvel EP. Entre la trap française et la pop américaine, ce nouveau projet jongle avec les influences. Écrit dans ses deux langues natales, Bubblegum navigue, à travers ses 7 titres, entre des textes incisifs en français et des perles pop en anglais pour un résultat hybride audacieux. La jeune artiste belge est prête à vous emmener dans l’univers hypnotisant de Bubblegum avec un live show complètement neuf.

Cargo de Nuit 7, avenue Sadi-Carnot, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ https://www.facebook.com/cargo.de.nuit.arles/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/cynthia-leone-tyana-p »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

concert pop