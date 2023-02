AISSA MALLOUK CARGO DE NUIT Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

AISSA MALLOUK CARGO DE NUIT, 22 avril 2023, Arles. AISSA MALLOUK Samedi 22 avril, 20h00 CARGO DE NUIT

13,50 / 16,50€

Aissa Mallouk vous invite au Cargo pour une croisière d'1h30, durant sa Carte Blanche.

Histoire de se mettre en quête, comme dans une chasse aux trésors, des puits de lumière qui naissent de nos brèches et de nos différences.Histoire de fêter ensemble la vie qui vaut la vie.

Histoire de tenter d’en saisir l’insaisissable que sont nos idéaux.

La création musicale est signée , Kevin Lecuyer, Jonas forchini et Robin Lopvet , et cette invitation au voyage vous propose de surprenantes escales, en duo, avec La Méduse, Benoît Ottmann, Hamada Bennani et Léonard Gomes Ferenczi.

Alors, en route…

TICKETS (hors DL)

➡️ 15€ // Tarif plein

➡️ 12€ // Tarif réduit ➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

INFOS – CARGO DE NUIT

CARGO DE NUIT
7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles

