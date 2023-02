JOYSAD CARGO DE NUIT, 14 avril 2023, Arles.

JOYSAD Vendredi 14 avril, 20h30 CARGO DE NUIT

19,50€

♫♫♫

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://www.cargodenuit.com”}]

JOYSAD est l’avatar de Nathan Fernandez, repéré via le concours « 1minute2rap » sur Instagram, ce jeune rappeur a fait une entrée fracassante dans le rap français.

Après deux EPs Fernandez (2020) et Palindrome (2021), joysad sort son premier album Espace Temps en 2021 dans lequel on compte des featurings avec Tsew The Kid, Sofiane et Heuss L’Enfoiré. Cette sortie est accompagnée d’un court métrage sombre et hypnotique intitulé Trou Noir. Avec ce projet, il tourne définitivement la page du rappeur amateur des réseaux pour intégrer la cour des grands. Son nouvel album Transparent est sorti le 21 octobre 2022.

Côté scène, Joysad débute en faisant les premières parties des plus gros rappeurs en France (Lomepal, DTF, Roméo Elvis, Dinos, Josman ou encore Georgio). Mais il devient vite la tête d’affiche de ses propres concerts ! En 2022, il remplit une Boule Noire et est programmé à We love Green ou encore Garorock. Rendez-vous en 2023 pour sa nouvelle tournée qui passera notamment par Paris avec un concert exceptionnel à la Maroquinerie le 16 mars !

TICKETS (hors DL)

➡️ 18€ // Tarif réduit

➡️ 20€ // Tarif plein

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

INFOS – CARGO DE NUIT

7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles I 04.90.49.55.99 I www.cargodenuit.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00

2023-04-14T23:00:00+02:00

©Eymeric Fouchère