FARAMAN CARGO DE NUIT, 1 avril 2023, Arles.

FARAMAN Samedi 1 avril, 22h30 CARGO DE NUIT

10€ en pré-vente / 12 – 15€ sur place

♫FUNK♫

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “http://www.cargodenuit.com”}]

Et si le FUNK était né en Camargue, au milieu du bayou, et que son phare de Faraman l’avait propagé au delà des océans ? Une seule réponse à cette drôle de question : participer à cette transe avec vos vitamines et vos déguisements les plus fous ! Avis aux danseurs infatigables, le meilleur du funk sera joué ce soir dans la plus grande tradition : The Meters, Funkadelic, James Brown, Prince, Kool and the gang, …. ils seront tous là pour une cérémonie pas comme les autres offerte par les 7 musiciens arlésien de FARAMAN !

Chant : Alain Florent – Basse : Didier Martinez – Guitares : Gérald Seguin et Fabrice Denise – Batterie : Eric Guibaudo – Flutes : Paul Alonso – Claviers : Laurent Rigaud

TICKETS (hors DL)

➡️ 10€ // Prévente

Sur place :

➡️ 12€ // Tarif déguisé

➡️ 15€ // Tarif plein

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

INFOS – CARGO DE NUIT

7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles I 04.90.49.55.99 I www.cargodenuit.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T22:30:00+02:00

2023-04-01T23:59:00+02:00

© G.Franceschi