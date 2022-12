ANODINE + NEUROTIC STRANGERS CARGO DE NUIT Arles Catégories d’évènement: Arles

♫♫♫ CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://shotgun.live/fr/events/anodine-neurotic-strangers »}] Anodine revient au Cargo défendre les titres de son EP ”Nuits Blanches”, dans une formation inédite clairement taillée pour la scène. Ils partagent le plateau avec les Neurotic Strangers, nouvelle coqueluche du rock arlésien, pour une soirée locale sous amphétamines !

– Ces deux groupes ont été accueillis en résidence par le Cargo de Nuit –

⏰ Ouverture des portes 20h30 – Début du concert 21h30

Tarifs : 10€

Billetterie en ligne : https://shotgun.live/fr/events/anodine-neurotic-strangers

