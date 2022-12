EMMA PETERS + Czesare CARGO DE NUIT, 10 mars 2023, Arles.

EMMA PETERS + Czesare Vendredi 10 mars 2023, 21h00 CARGO DE NUIT

A partir de 24,50€

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

EMMA PETERS

Repérée grâce au succès de sa chaine YouTube, Emma Peters est déjà écoutée dans le monde entier — le remix de sa cover de Clandestina a dépassé les 50 millions de streams sur Spotify !

Désormais elle compose ses propres morceaux avec la même fraicheur spontanée. Ce premier EP quatre titres fait suite au single Fous sorti en avril dernier. Emma y chante ce qu’elle vit, raconte ses envies, sans filtre et sans fard.

D’un titre à l’autre, elle nous emporte : on éclate de rire, puis on sèche nos larmes, retrouve un souffle perdu, une jeunesse enfouie, une envie de danser ou d’aimer. Transportés par son vécu et ses rythmes. Ils sont nombreux et éclectiques. Bossa, hip hop, soul — peu importe : c’est la voix qui domine.

Première partie : Czesare

Emma Cesari alias Czesare est une autrice-compositrice-interprète de 24 ans originaire de Provence. Bercée au jazz depuis son plus jeune âge par son père batteur, elle s’éprend très tôt d’amour pour la guitare.

Avec un son de cordes bien identifié, elle livre un guitare-voix allant du funk à des chansons plus introspectives. À travers sa musique, on découvre les questionnements d’une personne en quête d’identité qui chante ses déambulations amoureuses et les paysages inspirants qui l’entourent.

L’univers de Czesare a déjà séduit des artistes tels que -M-, Feu! Chatterton ou Cats on Trees qui lui ont proposé d’assurer leur première partie.

TICKETS (hors frais de location)

➡️ 23€ // Tarif adhérent

➡️ 23€ // Tarif réduit

➡️ 25€ // Tarif plein

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle



© Elise Parron