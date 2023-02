Soirée Turn Up: Technopolice CARGO DE NUIT Arles Catégories d’Évènement: Arles

A partir de 8€

♫ROCK♫ CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La soirée “Turn UP” au Cargo de Nuit vient couronner la fin de l’édition annuelle du Festival « Maintenant ! » le 4 mars ! La soirée commencera avec une première partie rap organisée par l’association Eregal. Le groupe Technopolice viendra ensuite vous faire bouger sur un rythme Rock, pour terminer cette soirée mémorable avec le set Afro/Caribéens de DJ Slo !

un stand de Body painting sera également présent pour l’évènement ! Rejoignez nous pour une nuit de musique et de fête inoubliable !

