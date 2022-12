Throes + The Shine CARGO DE NUIT Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Throes + The Shine CARGO DE NUIT, 11 février 2023, Arles. Throes + The Shine Samedi 11 février 2023, 21h00 CARGO DE NUIT

10 / 15€

♫♫♫ CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.suds-arles.com/…/les…/throes-the-shine-8512 »}] THROES + THE SHINE / Angola-Portugal

+ BATIDA DJ set

Samedi 11 février 2023 à 21h, ouverture des portes 20h.

Cargo de Nuit, Arles.

Tarifs : 15€/10€ (hors frais de location)

Réservation : https://www.suds-arles.com/…/les…/throes-the-shine-8512

Né de la rencontre improbable du rock noisy et du kudoro – dont la reine, Pongo, était l’invitée des Suds, en Hiver 2022 pour une soirée explosive au Cargo ! -, Throes + The Shine distille un cocktail détonant de rythmes hyper-dansants, entre le zouk, le hip-hop et l’électro, le tout tabassé par des guitares et claviers saturés. Alors… tu viens danser le rockuduro ?!

+ BATIDA / Angola-Portugal

Bienvenue dans le grand chaudron sonique des dance-floors angolais ! Mêlant kuduro, break dance, semba, electro, afro-house, instruments africains et vieux titres afrobeat, Batida (qui signifie rythme) signe la recette d’un cocktail explosif, implacable machine à faire danser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T21:00:00+01:00

2023-02-11T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu CARGO DE NUIT Adresse 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Ville Arles lieuville CARGO DE NUIT Arles Departement Bouches-du-Rhône

CARGO DE NUIT Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Throes + The Shine CARGO DE NUIT 2023-02-11 was last modified: by Throes + The Shine CARGO DE NUIT CARGO DE NUIT 11 février 2023 Arles CARGO DE NUIT Arles

Arles Bouches-du-Rhône