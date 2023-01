Le conservatoire au Cargo de nuit Cargo de Nuit Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le conservatoire au Cargo de nuit Cargo de Nuit, 29 janvier 2023, Arles. Le conservatoire au Cargo de nuit Dimanche 29 janvier, 16h00 Cargo de Nuit Les classes de musiques actuelles investissent la scène du Cargo Cargo de Nuit 7, avenue Sadi-Carnot, 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ https://www.facebook.com/cargo.de.nuit.arles/ Les professeurs du département musiques actuelles du conservatoire organisent une masterclass dédiée à l’univers de la scène, et tout particulièrement des balances et du son live. Ce moment pédagogique sera suivi d’une petite collation pendant laquelle le groupe d’enseignant jouera quelques morceaux. Enfin ce sera au tour des élèves de nous proposer un concert en groupes ou en duo, avec une douzaine de morceaux de Nirvana à Tears for Fears, en passant par Billie Eillish ou les Black Keys.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T16:00:00+01:00

2023-01-29T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Cargo de Nuit Adresse 7, avenue Sadi-Carnot, 13200 Arles Les Alyscamps Ville Arles lieuville Cargo de Nuit Arles Departement Bouches-du-Rhône

Cargo de Nuit Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le conservatoire au Cargo de nuit Cargo de Nuit 2023-01-29 was last modified: by Le conservatoire au Cargo de nuit Cargo de Nuit Cargo de Nuit 29 janvier 2023 Arles CARGO DE NUIT Arles

Arles Bouches-du-Rhône