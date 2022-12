DakhaBrakha – Tournée pour la paix CARGO DE NUIT, 12 janvier 2023, Arles.

DakhaBrakha – Tournée pour la paix Jeudi 12 janvier 2023, 21h00 CARGO DE NUIT

20 / 25€

DAKHABRAKHA

UKRAINE / TOURNÉE POUR LA PAIX

Jeudi 12 janvier 2023, 21h

Cargo de Nuit – rue Sadi Carnot, Arles

TARIFS:

•Plein 25€ (hors frais de location)

•Réduit 20 € (hors frais de location, valable sur présentation d’un justificatif (étudiants, jeunes de 12 à 18 ans, détenteurs de la carte AAH, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA)

Billetterie en ligne : https://bit.ly/3EmiTHS

INFOS : 04 90 96 06 27

Les bénéfices de ce concert exceptionnel co-accueilli par SUDS, à ARLES et le Cargo de Nuit seront intégralement reversés au Dakh Théâtre de Kiev en Ukraine.

——-

Ethno-chaos band de Kiev… S’inspirant des chants traditionnels et polyphonies de leur pays, les voix puissantes de ce quartet lumineux, s’accompagnent d’instruments indiens, arabes, africains, russes et australiens, pour éclater en une transe néo-folk hypnotique, déjà largement plébiscitée en 2014 par le public des Suds au Théâtre Antique d’Arles.

Créé en 2004 au Centre d’art contemporain Dakh de Kiev alors dirigé par Vladimir Ohloblin, Dakhabrakha (leur nom signifie donner/prendre, en vieux dialecte ukrainien) offre sur scène une véritable performance, sur laquelle le théâtre a laissé sa marque. Parés de coiffes et en costumes traditionnels, les trois femmes et l’homme qui composent cette formation incarnent la conscience généreuse et lucide d’un peuple. Inventeurs d’un folklore imaginaire halluciné, ils offrent un choc esthétique à la mesure de leur talent!

Plus d’infos: http://bit.ly/3TCMa5x



