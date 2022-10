Charles Dexter Ward + Ask The Light CARGO DE NUIT Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Charles Dexter Ward + Ask The Light CARGO DE NUIT, 25 novembre 2022, Arles. Charles Dexter Ward + Ask The Light Vendredi 25 novembre, 21h30 CARGO DE NUIT ♫♫♫ CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Après deux ans d’un silence covidé, Charles Dexter Ward revient sur la scène du Cargo de Nuit pour porter son rock-pop-inde déclamé en français. Le groupe arlésien s’avancera avec un nouveau répertoire construit de titres pêchus ou carrément dansant. Charles Dexter Ward une affaire toujours à suivre et les fans qui avaient rempli Le Cargo en janvier 2015, devraient assurément s’y retrouver. Les nouveaux aussi ! Duo post punk originaire de Marseille, composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler). Formé en 2018 et fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake.

TARIFS (hors DL)

➡️ 12€ // Tarif plein

➡️ 10€ // Tarif réduit

➡️ 8€ // Tarif adhérent

➡️ Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T21:30:00+01:00

2022-11-26T01:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu CARGO DE NUIT Adresse 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Ville Arles lieuville CARGO DE NUIT Arles Departement Bouches-du-Rhône

CARGO DE NUIT Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Charles Dexter Ward + Ask The Light CARGO DE NUIT 2022-11-25 was last modified: by Charles Dexter Ward + Ask The Light CARGO DE NUIT CARGO DE NUIT 25 novembre 2022 Arles CARGO DE NUIT Arles

Arles Bouches-du-Rhône