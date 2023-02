Accords A cœur Accordeons Cargo Bleu, 31 mars 2023, Saint-Savinien.

Accords A cœur Accordeons 31 mars – 2 avril Cargo Bleu

Cargo Bleu met à l’honneur la musique en invitant Carine Laloy, facteur et restaurateur d’accordéons. Le thème du moment “Arbre, tu nous inspires” accompagnera aussi les visiteurs lors de leur visite. handicap moteur mi

Cargo Bleu 13 ter rue Saint-Michel 17350 Saint-Savinien Saint-Savinien Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Musique et Nature : le quotidien sublimé

Cargo bleu est une association d’artistes et d’artisans d’art. Elle met en action toute une démarche pour conforter l’activité économique artistique locale autour de la qualité, dans une relation de proximité et de confiance.

Elle permet aux artistes et artisans de développer leur art vers l’excellence

.

Cargo Bleu agit depuis 10 ans et sa présence à Saint-Savinien sur Charente, Petite Cité de Caractère, s’inscrit dans une dynamique locale de découverte et de promotion des Métiers d’Art. Elle bénéficie d’un site restauré avec élégance, d’une boutique de 130 m², et de 4 ateliers, lieux de travail d’artistes ou d’artisans.

Pour répondre au thème de cette année, Cargo bleu a souhaité mettre à l’honneur Carine Laloy, facteur et restaurateur d’accordéons. Le musique aide à sublimer nos quotidiens. Les musiciens ont besoin des métiers d’art pour leurs instruments. Elle nous fera découvrir son travail, à travers différents modèles d’accordéons. Certaines pièces démontées pour l’occasion nous feront comprendre le besoin d’exactitude et de précision, nécessaires pour ce métier haut de gamme.

Le samedi après-midi, 4 accordéonnistes viendront nous mettre en joie de 15h à 17 h, et ainsi sublimer ces moments d’échange.

Durant ces Journées, vous découvrirez également notre thème de printemps : “Arbre, tu nous inspires”. Nos adhérents auront développé de nouvelles créations , qui feront entrer la nature dans notre quotidien ; une autre façon de le sublimer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

Cargo bleu et Carine Laloy