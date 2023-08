« Archéologie dans le monde » CAREX Bagnols-en-Forêt, 16 septembre 2023, Bagnols-en-Forêt.

« Archéologie dans le monde » Samedi 16 septembre, 15h00 CAREX

Inauguration de l’exposition « Archéologie dans le monde » et venez participer à la création de vrai faux sites archéologiques !

CAREX Chemin du Défens Bagnols-en-forêt Bagnols-en-Forêt 83600 La Gardiette Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 27 39 05 69 https://arkeodidacte.wordpress.com http://www.facebook.com/Arkeodidacte [{« type »: « phone », « value »: « 06 27 39 05 69 »}] Le carex est un tout jeune Centre d’Archéologie Expérimentale, situé au pied de l’oppidum et de la taillerie de meules, à Bagnols en Forêt. Les visiteurs et scolaires sont invités à participer aux expérimentations des chercheurs afin de mieux comprendre la méthode scientifique. C’est aussi un lieu de rendez-vous des scolaires qui chaque année, viennent s’initier sur une vrai-fausse fouille. Voiture, bus qui passent par Bagnols

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

(c) CAREX