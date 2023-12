Trail nocturne du pain chaud Carestiemble Saint-Brandan, 24 février 2024, Saint-Brandan.

Saint-Brandan Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24 21:00:00

.

9 Kms : dénivelé + 150 m.

La montée de la Lande se fera en deux temps : une première crapahute pour chauffer les organismes et une seconde plus sportive pour découvrir une portion de sapinière avec un joli pourcentage. Vous rejoindrez ensuite une portion de lande pour entamer la jonction vers le petit bois qui se situe en dessous du Morboux. Après quelques lacets sans difficultés, vous basculerez dans un nouveau bois ouvert spécialement pour notre course et très roulant, puis ce sera le « Jugement Dernier » avec notre incontournable passage aux Tribunaux avant de relier le chapiteau pour y reprendre des forces autour d’une bière ou d’une crêpe… Voire les deux ! Cette course est parfaite pour ceux qui souhaitent s’initier à un parcours plutôt accessible mais avec de petites portions exigeantes.

16 kms: dénivelé + 400 m.

Le circuit sera donc plus court (16 kms) avec une première session technique où les mollets et les cuisses seront mis à l’épreuve sur des lacets techniques dans les Landes. Vous quitterez provisoirement les chemins empruntés par les coureurs du 9 kms, avant de les retrouver sur les deux derniers kilomètres qui empruntent le nouveau bois. Ce sera alors le célèbre passage du Chapiteau avant de vous lâcher sur une boucle très rapide, assez roulante, totalisant 3 kms, elle sera ponctuée par un court passage aux Tribunaux avec un tracé technique entre fossés et talus, puis ce sera déjà la ligne d’arrivée, synonyme de libération ! Ce 16 kms assez technique est pour vous, il s’adresse à des coureurs habitués au dénivelé mais capables d’accélérer sur des parties plus rapides.

Sur inscription

.

Carestiemble saint-brandan

Saint-Brandan 22800 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme