Festival Les Égaluantes Carentan-les-Marais, 23 novembre 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Un festival du cinéma Normand dans le Cotentin ouvert et accessible à tous !

Au programme : des avant-premières de films et de documentaires, la projection d’une trentaine de films, des rencontres avec des personnalités renommées et des talents de demain…

Des animations, concerts et dégustations au sein du Magic Mirror, le lieu de rencontre entre festivaliers et invités..

Vendredi 2023-11-23 fin : 2023-11-26 . .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



A festival of Norman cinema in the Cotentin region, open and accessible to all!

On the program: previews of films and documentaries, screenings of some 30 films, meetings with renowned personalities and up-and-coming talents…

Entertainment, concerts and tastings in the Magic Mirror, the meeting place for festival-goers and guests.

Un festival de cine normando en la región de Cotentin, ¡abierto y accesible a todos!

En el programa: preestrenos de películas y documentales, proyecciones de una treintena de películas, encuentros con personalidades conocidas y jóvenes promesas…

Animaciones, conciertos y degustaciones en el Espejo Mágico, lugar de encuentro de festivaleros e invitados.

Ein Festival des normannischen Kinos in der Region Cotentin, das für alle offen und zugänglich ist!

Auf dem Programm stehen: Vorpremieren von Spiel- und Dokumentarfilmen, die Vorführung von rund 30 Filmen, Begegnungen mit renommierten Persönlichkeiten und Talenten von morgen…

Animationen, Konzerte und Verkostungen im Magic Mirror, dem Treffpunkt für Festivalbesucher und Gäste.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche