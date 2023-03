Accueillir la nature au jardin – Ecole des Envolées – Carentan-les-Marais Catégories d’Évènement: Carentan les Marais

Manche

Accueillir la nature au jardin – Ecole des Envolées – ST-COME-DU-MONT Carentan-les-Marais Manche

2023-06-25 14:30:00

Manche . Terminez le parcours jardin de l’Ecole des Envolées en découvrant les multiples possibilités d’aménagement et

d’entretien pour accueillir la vie sauvage dans votre jardin (haie, mare, nichoirs…).

Réservation obligatoire. Carentan-les-Marais

