Rendez-vous aux jardins Maison du Parc, 3 juin 2023, Carentan-les-Marais.

Profitez du week-end « Rendez-vous aux jardins » pour venir découvrir ou re-découvrir librement le jardin des Têtards à la Maison du Parc..

Samedi 2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Take advantage of the « Rendez-vous aux jardins » weekend to come and discover or rediscover the Tadpole garden at the Maison du Parc.

Aproveche el fin de semana « Rendez-vous aux jardins » para venir a descubrir o redescubrir el jardín de los Renacuajos en la Maison du Parc.

Nutzen Sie das Wochenende « Rendez-vous aux jardins », um den Garten der Kaulquappen im Maison du Parc frei zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche