Des marais à découvrir 3 village Ponts d’Ouve, 21 mai 2023, Carentan-les-Marais.

Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage, histoire, eau et oiseaux….

2023-05-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-21 12:00:00. .

3 village Ponts d’Ouve La Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



From the Maison du Parc, join the large observatory of the Sensitive Natural Area of the Ponts d’Ouve marshes. Accompanied by a guide, discover landscape, history, water and birds…

Desde la Maison du Parc, diríjase al gran observatorio del Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Acompañado por un guía, descubra el paisaje, la historia, el agua y las aves…

Vom Maison du Parc aus erreichen Sie das große Observatorium des Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. In Begleitung eines Führers können Sie Landschaft, Geschichte, Wasser und Vögel entdecken…

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche