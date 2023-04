Pique-nique des Envolées 3 village Ponts d’Ouve, 14 mai 2023, Carentan-les-Marais.

Partagez un moment convivial et culturel à l’occasion du pique-nique à la Maison du Parc. Des temps forts : conférences, spectacles, randonnées, musique complèteront ce nouveau rendez-vous des Envolées..

2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

3 village Ponts d’Ouve La Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Share a convivial and cultural moment during the picnic at the Maison du Parc. High points: conferences, shows, hikes, music will complete this new meeting of the Envolées.

Comparta un momento de convivencia y cultura durante el picnic en la Maison du Parc. Conferencias, espectáculos, excursiones y música completarán este nuevo evento de los Envolées.

Teilen Sie einen geselligen und kulturellen Moment bei einem Picknick im Maison du Parc. Höhepunkte: Vorträge, Aufführungen, Wanderungen, Musik runden diesen neuen Termin der Envolées ab.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche