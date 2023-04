Le petit monde de la mare 3 village Ponts d’Ouve, 2 mai 2023, Carentan-les-Marais.

Quelles petites bêtes vivent ici ? Comment se nourrissent-elles ?

Comment respirent-elles ? Partez en famille à la rencontre des habitants de la mare !

Pour les enfants de 6 à 12 ans ..

2023-05-02 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-02 . .

3 village Ponts d’Ouve Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



What little animals live here? How do they feed?

How do they breathe? Go with your family to meet the inhabitants of the pond!

For children from 6 to 12 years old.

¿Qué animales pequeños viven aquí? ¿Cómo se alimentan?

¿Cómo respiran? ¡Ven a conocer a los habitantes del estanque con tu familia!

Para niños de 6 a 12 años.

Welche kleinen Tiere leben hier? Wie ernähren sie sich?

Wie atmen sie? Mach dich mit deiner Familie auf den Weg, um die Bewohner des Teiches kennenzulernen!

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren .

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche