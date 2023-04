Pays d’Art et d’Histoire : Atelier artistique en Famille, L’île aux truffes Lieu de Rdv donné à l’inscription, 10 juin 2023, Carennac.

Laissez parler votre imaginaire et votre gourmandise ! L’artiste plasticienne Emilie Losch invite les enfants à créer un paysage fantastique de truffière avec des matériaux 100 % comestibles.

Dans le cadre de la journée d’intronisation des membres de la confrérie du Diamant Noir

Durée 2 heures

Lieu de rdv donné à l’inscription. Dès 6 ans.

Réservation sur site internet : pays-vallee-dordogne.com

Nombre de place limité..

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. 8 EUR.

Carennac 46600 Lot Occitanie



Let your imagination and your greed speak! The artist Emilie Losch invites children to create a fantastic truffle landscape with 100% edible materials.

Within the framework of the day of induction of the members of the Black Diamond brotherhood

Duration 2 hours

Meeting point given at registration. From 6 years old.

Reservation on the website : pays-vallee-dordogne.com

Limited number of places.

¡Deja que tu imaginación y tus papilas gustativas hablen! La artista Emilie Losch invita a los niños a crear un fantástico paisaje de trufas con materiales 100% comestibles.

Como parte de la jornada de iniciación para los miembros de la Confrérie du Diamant Noir

Duración 2 horas

Punto de encuentro indicado en la inscripción. A partir de 6 años.

Reserva en el sitio web: pays-vallee-dordogne.com

Número limitado de plazas.

Lassen Sie Ihre Vorstellungskraft und Ihre Gier sprechen! Die bildende Künstlerin Emilie Losch lädt Kinder dazu ein, eine fantastische Trüffellandschaft aus 100 % essbaren Materialien zu erschaffen.

Im Rahmen des Tages der Inthronisierung der Mitglieder der Bruderschaft des Schwarzen Diamanten

Dauer 2 Stunden

Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben. Ab 6 Jahren.

Reservierung auf der Website: pays-vallee-dordogne.com

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-04-20 par VD – Pays Art & Histoire