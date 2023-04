Pays d’Art et d’Histoire : Exposition, Truffé de patrimoine Château des Doyens, 3 juin 2023, Carennac.

Exposition présente à Carennac, du samedi 3 juin au samedi 4 novembre 2023

A travers cette exposition ludique et sensorielle, venez percer les mystères de la truffe en famille !

Pour prolonger la découverte du monde de la truffe par plus de 150 enfants dans le cadre du projet inter-ALSH réalisé pendant les vacances de printemps, le Pays d’art et d’histoire met à l’honneur ce produit emblématique et secret dans une exposition interactive.

Entrée libre et gratuite

Expo ouverte suivant les horaires du château :

– Horaires de juin – septembre-octobre

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h00

Samedi, de 14h à 18h00

Dimanche : fermé

Lundi : fermé

Jours fériés : fermé

– Horaires d’été du 1/07 au 31/08

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h30-12h30 et 14h-18h30

Samedi : 14h-18h30

Dimanche : fermé

Lundi : fermé

Jours fériés : fermé.

Vendredi 2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Château des Doyens Entrée cour du prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie



Exhibition in Carennac, from Saturday June 3 to Saturday November 4, 2023

Through this playful and sensory exhibition, come and discover the mysteries of the truffle with your family!

To extend the discovery of the world of truffles by more than 150 children in the framework of the inter-ALSH project carried out during the spring vacations, the Pays d?art et d?histoire honors this emblematic and secret product in an interactive exhibition.

Free entrance

The exhibition is open according to the castle’s opening hours:

– June – September-October schedule

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday: 2pm-6pm

Saturday, from 2pm to 6pm

Sunday: closed

Monday: closed

Holidays : closed

– Summer opening hours from July 1 to August 31

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday: 10:30am-12:30pm and 2pm-6:30pm

Saturday : 2pm-6:30pm

Sunday : closed

Monday : closed

Holidays : closed

Exposición en Carennac, del sábado 3 de junio al sábado 4 de noviembre de 2023

A través de esta exposición lúdica y sensorial, ¡venga a descubrir los misterios de las trufas en familia!

Para prolongar el descubrimiento del mundo de la trufa por más de 150 niños en el marco del proyecto inter-ALSH realizado durante las vacaciones de primavera, el Pays d’art et d’histoire rinde homenaje a este producto emblemático y secreto en una exposición interactiva.

Entrada gratuita

La exposición está abierta durante el horario de apertura del castillo:

– Junio – Septiembre-Octubre

Martes, miércoles, jueves y viernes: de 14:00 a 18:00 h

Sábado: de 14:00 a 18:00

Domingo: cerrado

Lunes: cerrado

Festivos: cerrado

– Horario de verano del 1/07 al 31/08

Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10.30 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.30 h

Sábado: de 14.00 a 18.30 h

Domingo: cerrado

Lunes: cerrado

Festivos: cerrado

Ausstellung in Carennac, von Samstag, den 3. Juni bis Samstag, den 4. November 2023

Anhand dieser spielerischen und sensorischen Ausstellung können Sie mit Ihrer Familie die Geheimnisse der Trüffel ergründen!

Um die Entdeckung der Welt der Trüffel durch mehr als 150 Kinder im Rahmen des inter-ALSH-Projekts, das in den Frühlingsferien durchgeführt wurde, fortzusetzen, ehrt das Pays d’art et d’histoire dieses emblematische und geheime Produkt in einer interaktiven Ausstellung.

Freier und kostenloser Eintritt

Ausstellung geöffnet gemäß den Öffnungszeiten des Schlosses :

– Öffnungszeiten Juni – September-Oktober

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 14.00-18.00 Uhr

Samstag: 14:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: geschlossen

Montag: geschlossen

Feiertage: geschlossen

– Sommeröffnungszeiten vom 1/07 bis 31/08

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 10.30-12.30 Uhr und 14-18.30 Uhr

Samstag: 14h-18h30

Sonntag: geschlossen

Montag: geschlossen

Feiertage: geschlossen

Mise à jour le 2023-04-20 par VD – Pays Art & Histoire