Pays d’Art et d’Histoire : visite ludique en famille « Les Secrets des moines ! » RDV donné à l’inscription, 4 mai 2023, Carennac.

Glissez-vous dans la peau d’un moine lors d’une visite participative, à réaliser en famille, dans le prieuré de Carennac !

Rendez-vous donné à l’inscription.

Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne.com ou en vente dans les offices de tourisme Vallée de la Dordogne..

2023-05-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-04 16:30:00. EUR.

RDV donné à l’inscription

Carennac 46110 Lot Occitanie



Slip into the skin of a monk during a participative visit, to be realized in family, in the priory of Carennac!

Appointment given at the registration.

Ticketing online on the website www.pays-vallee-dordogne.com or on sale in the tourist offices of the Dordogne Valley.

Métase en la piel de un monje durante una visita participativa, en familia, al priorato de Carennac

Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Venta de entradas en línea en www.pays-vallee-dordogne.com o en las oficinas de turismo del valle del Dordoña.

Schlüpfen Sie bei einem Besuch des Priorats von Carennac mit der ganzen Familie in die Haut eines Mönchs!

Treffpunkt bei der Anmeldung.

Tickets online unter www.pays-vallee-dordogne.com oder in den Tourismusbüros des Dordogne-Tals erhältlich.

Mise à jour le 2023-04-19 par VD – Pays Art & Histoire