Château des Doyens : visite libre Château des Doyens, 26 avril 2023, Carennac.

Le château abrite à présent les expositions de l’Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne et les expositions temporaires » Figures de pierre » du Département du Lot et « FACADES » du dessinateur Janus OJJO.

Construit au XVIe siècle pour être le logement prestigieux des doyens, il témoigne de l’art de la Renaissance avec ses lucarnes sculptées et ses tourelles d’angle.

A l’intérieur, la salle d’apparat est ornée d’un remarquable plafond peint du début du XVIIe siècle.

Le nom de Fénelon, précepteur du petit fils de Louis XIV, reste attaché à ce château car il y fut doyen de 1681 à 1695.

Fermé : le lundi + le dimanche et les jours fériés.

Vendredi 2023-04-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. EUR.

Château des Doyens Entrée par la cour du prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie



The castle now houses the exhibitions of the Heritage Area of the Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne and the temporary exhibitions « Figures of stone » of the Department of the Lot and « FACADES » of the designer Janus OJJO.

Built in the 16th century as the prestigious residence of the deans, it bears witness to the art of the Renaissance with its sculpted dormers and corner turrets.

Inside, the ceremonial room is decorated with a remarkable painted ceiling from the early 17th century.

The name of Fénelon, tutor of Louis XIV’s grandson, remains attached to this castle because he was dean here from 1681 to 1695.

Closed: Monday + Sunday and holidays

En la actualidad, el castillo alberga las exposiciones del Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne y las exposiciones temporales « Figures de pierre » del Département du Lot y « FACADES » del diseñador Janus OJJO.

Construido en el siglo XVI como prestigiosa residencia de los deanes, es testigo del arte del Renacimiento con sus ventanas abuhardilladas esculpidas y sus torrecillas esquineras.

En el interior, la sala de ceremonias está decorada con un notable techo pintado de principios del siglo XVII.

El nombre de Fénelon, preceptor del nieto de Luis XIV, sigue ligado a este castillo, ya que fue deán de 1681 a 1695.

Cerrado: lunes + domingo y días festivos

Das Schloss beherbergt heute die Ausstellungen des Espace Patrimoine des Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne sowie die Sonderausstellungen « Figures de pierre » des Département du Lot und « FACADES » des Zeichners Janus OJJO.

Jahrhundert als repräsentative Unterkunft für die Dekane erbaut und zeugt mit seinen skulpturalen Oberlichtern und Ecktürmchen von der Kunst der Renaissance.

Im Inneren des Prunksaals befindet sich ein bemerkenswertes Deckengemälde aus dem frühen 17.

Der Name Fénelon, der den Enkel Ludwigs XIV. unterrichtete, bleibt mit dem Schloss verbunden, da er hier von 1681 bis 1695 Dekan war.

Geschlossen: montags + sonntags und an Feiertagen

