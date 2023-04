Pays d’Art et d’Histoire : Exposition, Au secours, ma rivière déborde ! Château des Doyens, 18 avril 2023, Carennac.

Exposition présente au château des Doyens à Carennac, du 18 avril au 27 mai

Cette exposition, réalisée par le Syndicat mixte Dordogne Moyenne Cère Aval, retrace l’histoire des crues de la Dordogne et de ces affluents principaux à travers des témoignages de riverains et des images d’archives tout en sensibilisant les habitants aux risques d’inondation et à sa gestion.

Un livret de jeu accompagne les enfants dans la découverte de cette exposition.

Entrée libre et gratuite

Expo ouverte suivant les horaires du château :

– Horaires de avril-mai-juin

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h00

Samedi, de 14h à 18h00

Dimanche : fermé

Lundi : fermé

Jours fériés : fermé

Ouvert le matin pendant les vacances scolaire Région Occitanie du 26/04 au 05/05 inclus

soit : le mardi, mercredi jeudi et au vendredi de 10h30 à 12h30.

Vendredi 2023-04-18 à ; fin : 2023-04-25 18:00:00. EUR.

Château des Doyens Entrée cour du prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie



Exhibition at the Château des Doyens in Carennac, from April 18 to May 27

This exhibition, realized by the Syndicat mixte Dordogne Moyenne Cère Aval, retraces the history of the floods of the Dordogne and its main tributaries through the testimonies of local residents and archival images, while making the inhabitants aware of the risks of flooding and its management.

A game booklet accompanies the children in the discovery of this exhibition.

Free entrance

The exhibition is open according to the castle’s opening hours:

– Opening hours from April to June

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday : 2pm-6pm

Saturday, from 2pm to 6pm

Sunday: closed

Monday : closed

Holidays : closed

Open in the morning during school vacations in the Occitanie region from 26/04 to 05/05 included

tuesday, Wednesday, Thursday and Friday from 10:30am to 12:30pm

Exposición en el Château des Doyens de Carennac, del 18 de abril al 27 de mayo

Esta exposición, producida por el Syndicat mixte Dordogne Moyenne Cère Aval, recorre la historia de las inundaciones en la Dordoña y sus principales afluentes a través de testimonios de vecinos e imágenes de archivo, al tiempo que sensibiliza sobre los riesgos de inundación y su gestión.

Un cuaderno de juegos acompaña a los niños en su descubrimiento de esta exposición.

Entrada gratuita

La exposición está abierta según el horario de apertura del castillo:

– Abril-mayo-junio

Martes, miércoles, jueves y viernes: de 14:00 a 18:00 h

Sábado: de 14:00 a 18:00

Domingo: cerrado

Lunes: cerrado

Días festivos: cerrado

Abierto por la mañana durante las vacaciones escolares en la región de Occitanie del 26/04 al 05/05 inclusive

martes, miércoles, jueves y viernes de 10:30 a 12:30

Ausstellung im Château des Doyens in Carennac, vom 18. April bis 27. Mai

Diese Ausstellung, die vom Syndicat mixte Dordogne Moyenne Cère Aval erstellt wurde, zeigt die Geschichte der Hochwasser der Dordogne und ihrer wichtigsten Nebenflüsse anhand von Berichten von Anwohnern und Archivbildern und sensibilisiert die Einwohner für die Hochwasserrisiken und deren Bewältigung.

Ein Spielheft begleitet die Kinder bei der Entdeckung dieser Ausstellung.

Freier Eintritt

Die Ausstellung ist gemäß den Öffnungszeiten des Schlosses geöffnet:

– Öffnungszeiten von April-Mai-Juni

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 14:00-18:00 Uhr

Samstag: 14:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: geschlossen

Montag: geschlossen

Feiertage: geschlossen

Während der Schulferien Region Okzitanien vom 26/04 bis einschließlich 05/05 vormittags geöffnet

entweder: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Freitag von 10:30 bis 12:30 Uhr

Mise à jour le 2023-04-20 par VD – Pays Art & Histoire