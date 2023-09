journée national de spéléo club souillac Carennac Carennac Catégories d’Évènement: Carennac

journée national de spéléo club souillac

Le club de Souillac vous propose de vous initier à la spéléo dans les grottes de Gavacherie sur la commune de Carennac le dimanche 8 octobre en matinée ou dans l'après-midi. 

Dimanche 8 octobre, 10h30, 14h30
Carennac
entrée libre sur inscription

renseignement et inscription auprès de Laure au 06 72 71 58 74

