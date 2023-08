Visite guidée : « Grand carénage de L’Hermione » Carénage de L’Hermione – Forme de radoub Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : « Grand carénage de L’Hermione » Carénage de L’Hermione – Forme de radoub Anglet, 16 septembre 2023, Anglet. Visite guidée : « Grand carénage de L’Hermione » 16 et 17 septembre Carénage de L’Hermione – Forme de radoub Gratuit – de 16 ans. 10 € adulte. Entrée libre. Réservation conseillée. Durée : 1h30. Créneaux proposés : 10h30, 14h30 et 15h30. Cette visite offre une compréhension détaillée du concept du grand carénage, ce chantier extraordinaire qui a débuté à l’automne 2021.

Vous aurez l’opportunité de descendre au fond de la forme de radoub, tout près des mâts qui ont été retirés et de la coque de L’Hermione, où les travaux de réparation sont en cours.

Cette visite est véritablement exceptionnelle : c’est la première fois depuis les voyages de la frégate que nous pouvons approcher la partie normalement immergée de sa coque ! L’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite, en revanche l’accès au navire nécessite une très bonne mobilité (passerelle puis à bord escaliers raides et étroits). Carénage de L’Hermione – Forme de radoub 12 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine + 33 (0)7 84 99 75 26 https://fregate-hermione.com/ https://www.facebook.com/LHERMIONESHIP/;https://www.instagram.com/hermione_lafayette/;https://twitter.com/LHERMIONE_SHIP;https://www.linkedin.com/company/association-hermione-la-fayette/ [{« type »: « link », « value »: « https://fregate-hermione.com/visiter-lhermione/infos-pratiques/ »}] Site de carénage de la frégate Hermione. Autoroutes A63, sortie 6, Bayonne Centre. Parking disponible à proximité : Cours des débords, Anglet (au niveau du 2 avenue de l’Adour) Rejoignez l’Hermione à vélo depuis l’itinéraire cyclable La Vélodyssée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Association Hermione La Fayette Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Carénage de L'Hermione - Forme de radoub Adresse 12 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Carénage de L'Hermione - Forme de radoub Anglet latitude longitude 43.501465;-1.492789

Carénage de L'Hermione - Forme de radoub Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/