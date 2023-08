Visite libre du chantier de réparation de L’Hermione Carénage de L’Hermione – Forme de radoub Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Visite libre du chantier de réparation de L’Hermione Carénage de L’Hermione – Forme de radoub Anglet, 16 septembre 2023, Anglet. Visite libre du chantier de réparation de L’Hermione 16 et 17 septembre Carénage de L’Hermione – Forme de radoub Gratuit – de 16 ans. 2 € adulte. Entrée libre. Réservation conseillée. Durée : 1h30. Accessible aux personnes à mobilité réduite, en revanche l’accès au navire nécessite une très bonne mobilité (passerelle puis à bord escaliers raides et étroits). Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de l’Hermione, ses nombreuses aventures ainsi que le projet associatif à l’origine de sa création.

De plus, vous aurez l’opportunité d’accéder aux deux premiers ponts du navire.

L’exposition est accompagnée d’un accès à bord avec des guides médiateurs disponibles pour répondre aux questions des visiteurs. Carénage de L’Hermione – Forme de radoub 12 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine + 33 (0)7 84 99 75 26 https://fregate-hermione.com/ https://www.facebook.com/LHERMIONESHIP/;https://www.instagram.com/hermione_lafayette/;https://twitter.com/LHERMIONE_SHIP;https://www.linkedin.com/company/association-hermione-la-fayette/ [{« type »: « link », « value »: « https://fregate-hermione.com/visiter-lhermione/infos-pratiques/ »}] Site de carénage de la frégate Hermione. Autoroutes A63, sortie 6, Bayonne Centre. Parking disponible à proximité : Cours des débords, Anglet (au niveau du 2 avenue de l’Adour) Rejoignez l’Hermione à vélo depuis l’itinéraire cyclable La Vélodyssée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Association Hermione La Fayette Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Carénage de L'Hermione - Forme de radoub Adresse 12 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Carénage de L'Hermione - Forme de radoub Anglet latitude longitude 43.501465;-1.492789

Carénage de L'Hermione - Forme de radoub Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/