Tallis – Lamentation 1 Buxtehude – Membra Jesu nostri Schütz – les Sept paroles du Christ Allegri – Miserere Choeur de Chambre & Ensemble Baroque Camera Vocis

Entrée : Pass vaccinal – Participation Libre Aux Frais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T17:30:00

