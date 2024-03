Career Meeting Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes, mardi 16 avril 2024.

Career Meeting Epitech Rennes Forum Entreprises Mardi 16 avril, 14h00 Epitech Rennes Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T14:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T14:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

L’école de l’excellence informatique Epitech Rennes vous invite à rencontrer vos futurs stagiaires et alternants lors de son Career Meeting, le mardi 16 avril 2024, de 14h à 17h, en présentiel sur le campus.

Durant ce forum, les entreprises et institutions présentes pourront rencontrer plusieurs typologies d’étudiants :

• Stages de 2e année de 4 à 6 mois à partir de juillet 2024 et de 3e année de 4 mois à partir de septembre 2024 pour le Programme Grande École

• Alternances de 24 mois (à partir de septembre 2024) ou de 32 mois (à partir de janvier 2025) pour nos futurs apprenants Pré-MSc et MSc Pro 1re année (Bac +3/4)

Les structures participantes bénéficieront d’un stand gratuit au sein de l’école et pourront ainsi échanger avec les étudiants et apprenants sur leurs missions et leurs futurs recrutements.

La pédagogie active par projets de l’école permet aux étudiants et apprenants d’acquérir l’ensemble des compétences techniques, humaines, sociales qui font d’elles et d’eux des experts reconnus en entreprise.

Cette année encore elle demande, dans la mesure du possible, qu’une personne d’un service technique puisse accompagner une personne chargée du recrutement.

Les entreprises peuvent déposer en amont leurs offres de stage/alternance sur la plateforme gratuite JobTeaser : http://epitech.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users/new

Vous êtes une entreprise ou une institution et vous souhaitez participer au Forum Entreprises de l’école d’informatique Epitech Rennes, merci de compléter, avant le 10 avril, le formulaire suivant : https://swll.to/CMER042024

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://swll.to/CMER042024 »}] [{« link »: « http://epitech.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users/new »}, {« link »: « https://swll.to/CMER042024 »}]