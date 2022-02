Career Meeting 2022 Epitech Rennes Epitech Rennes, 1 mars 2022, Rennes.

Epitech Rennes, le mardi 1 mars à 13:30

Depuis plus de 10 ans, Epitech Rennes propose un déroulé pédagogique calqué sur les réalités du monde de l’entreprise à ses étudiants et apprenants. Que cela soit pour un stage, une alternance via un contrat de professionnalisation ou encore un contrat d’apprentissage, leurs différents programmes forment des étudiants experts en informatique aux profils variés et complémentaires. L’école organise sont Career Meeting annuel le mardi 1er mars 2022 de 13h30 à 17h, en présentiel, à l’école. Ce forum permet aux entreprises présentes de développer leur Marque Employeur auprès des étudiants/apprenants, afin de faciliter le recrutement de leurs futurs collaborateurs. Vous bénéficierez d’un stand gratuit au sein de l’école et pourrez ainsi échanger avec les étudiants sur vos missions et vos futurs recrutements. Cette année encore nous demandons, dans la mesure du possible, qu’une personne d’un service technique de l’entreprise/institution puisse accompagner la personne chargée du recrutement. Si vous souhaitez participer au Career Meeting de l’école d’informatique Epitech Rennes, merci de compléter, avant le 25 février 2022, le formulaire suivant : [https://swll.to/CareerMeeting2022EpitechRennes](https://swll.to/CareerMeeting2022EpitechRennes) Programme prévisionnel de l’après-midi du 1er mars 2022 : – 13h30 – 14h : Accueil, installation sur les stands (avec kakémonos et goodies) et café de bienvenue. – 14h00 – 17h : Rencontres avec plus de 150 étudiants/apprenants d’Epitech Rennes (Bac +1, 2, 3), qui se présenteront d’eux même sur vos stands. Les étudiants de 5e années présents en Bretagne ont été invités également.

Entrée gratuite sur inscription

Forum Entreprises

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T13:30:00 2022-03-01T17:00:00