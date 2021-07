Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Cardiac du Pays de Dol et de la Baie du Mont-St-Michel Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Catégories d’évènement: Dol-de-Bretagne

« Cardiac des monts » est une manifestation cycliste lancée par l'association « Cardiac des monts agir pour le cœur ». Cette course de 2 circuits s'élancera depuis l'ancienne cité épiscopale de Dol-de-Bretagne. Le parcours de 35km (départ à 10h30) vous emmène à la découverte de Cherrueix et de la Baie du Mont-Saint-Michel, le long des biez qui alimentent le marais de Dol. À Cherrueix, beau panorama sur le Mont-Saint-Michel au loin. Le parcours de 89km (départ à 09h30) promet une belle balade au cœur des bocages variés de la Baie : marécages, panoramas, étangs assurent le dépaysement. Laurent Dubost ancien sportif multidisciplinaire et pilote moto et automobile sur des épreuves internationales, a été victime d'une maladie cardiaque en 2016 avec opération à cœur ouvert en 2017. Après cette opération il réalise à quel point une activité physique est importante pour retrouver un bien-être sans risque de récidive. Dès lors, il décide de s'investir dans la prévention des maladies et malformations cardiaques en France en organisant la Cardiac Ventoux. Après une carrière sportive pendant plus de 15 ans, Laurent souhaite apporter son expérience, son regard de sportif multi-discipline et de patient ayant subi une intervention. Après la première édition 2019 dont l'objectif, parfaitement atteint, fut un magnifique succès pour chaque participant représentant 4 pays dont la France, la Suisse, la Belgique, la Hollande. Avec le soutien de la Fédération Française de Cardiologie et TRANSFORME, l'événement à pour but d'alerter et de prévenir afin de montrer que la maladie cardiaque n'est pas une fatalité et peut toujours permettre la pratique d'une activité physique. Cet évènement est ouvert à tous (route, VTT, Gravel, VAE, VTTAE). Inscription sur ce lien suivant : https://sportsnconnect.com/evenements/view/2820

