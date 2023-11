RETRAITE BIEN-ETRE Cardeilhac, 15 janvier 2024, Cardeilhac.

Cardeilhac,Haute-Garonne

Une retraite bien-être dans le Comminges accompagnée par trois thérapeutes qualifiées et expérimentées qui mettent en commun leurs savoirs et compétences pour vous proposer un séjour complet!

Retour à soi, accompagnement, ressourcement, écoute, connexion à la nature, cuisine sauvage et émerveilleme.

2024-01-15 fin : 2024-01-19 . 790 EUR.

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie



A wellness retreat in the Comminges accompanied by three qualified and experienced therapists who pool their knowledge and skills to offer you a complete stay!

Back to yourself, support, rejuvenation, listening, connection to nature, wild cuisine and a sense of wonder

Un retiro de bienestar en las Comminges acompañado por tres terapeutas cualificados y experimentados que ponen en común sus conocimientos y competencias para ofrecerle unas vacaciones completas

Recuperar el contacto con uno mismo, recibir apoyo, recargar las pilas, escuchar lo que tiene que decir, conectar con la naturaleza, disfrutar de la cocina salvaje y maravillarse con las maravillas de la naturaleza

Ein Wellness-Retreat im Comminges, begleitet von drei qualifizierten und erfahrenen Therapeuten, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zusammenlegen, um Ihnen einen kompletten Aufenthalt zu bieten!

Sie können sich auf sich selbst besinnen, sich begleiten lassen, neue Kraft schöpfen, zuhören, sich mit der Natur verbinden, wild kochen und staunen

Mise à jour le 2023-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE