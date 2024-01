STAGES DE BOTANIQUE ET DE CUISINE SAUVAGE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE VÉGÉTAL Lieu-dit Baquère Cardeilhac, lundi 19 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19

fin : 2024-08-23

Cuisine sauvage, découvertes, créativité, autonomie et émerveillement…

Dans un écrin de verdure, à 1 heure au sud-ouest de Toulouse, vous serez hébergés dans une jolie maison en pierre datant de 1842 entourée de prairies et de forêts.

Je vous accueille en immersion totale dans un environnement protégé à la découverte du monde végétal au travers de nos sens qui nous relient à la vie.

Nos journées seront rythmées par des balades sur le terrain pour explorer le monde végétal et la préparation des repas de cuisine sauvage ! Mais aussi des partages, atelier de préparations de remèdes à bases de plantes médicinales, confection d’herbier, séchage, moments de méditations…

Vous gagnerez en autonomie alimentaire et en vitalité en découvrant une cuisine saine, originale, généreuse et vivante.

Vous maîtriserez également la confection de nombreux remèdes naturels pour vos petits maux du quotidien.

Faire confiance aux plantes est un choix qui élève la conscience, soutient l’évolution et la vitalité du corps et de l’esprit.

La pratique quotidienne est complétée par des séances de botanique théorique, d’utilisation de flore pour apprendre à identifier plus facilement les plantes et à mieux les connaître.

Tout est inclus: la formation, le matériel, tous les repas, l’hébergement avec lits douillets, sanitaires, linge de lit, serviettes de toilette…

Animatrice Katia BAUR réflexologue, thérapeute holistique et ethnobotaniste

Sur inscription Places limitées

690 EUR.

Lieu-dit Baquère KATIA BAUR

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie delaplante.aupied@orange.fr



