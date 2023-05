Visite contée historique de Cardaillac et conférence parking du fort, 16 septembre 2023, Cardaillac.

Pour ces journées du patrimoine, Dame Béatrice de Cardaillac se propose de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de Cardaillac tout en faisant voyager dans le temps les participants. La découverte ou redécouverte de ce site labellisé « Plus beaux villages de France » sera ponctuée de petits rappels historiques et d’anecdotes.

Matines Bergues, ethnologue au conseil départemental donnera une conférence sur le légendaire dans le Quercy.

La journée se clôturera par un apéro musical..

2023-09-16 à 14:30:00 ; fin : 2023-09-16 20:00:00. EUR.

parking du fort

Cardaillac 46100 Lot Occitanie



For these heritage days, Dame Beatrice de Cardaillac proposes to highlight the heritage and history of Cardaillac while taking participants on a journey through time. The discovery or rediscovery of this site labeled « Most Beautiful Villages of France » will be punctuated with small historical reminders and anecdotes.

Matines Bergues, ethnologist at the departmental council will give a conference on the legendary in the Quercy.

The day will end with a musical aperitif.

Para estas jornadas del patrimonio, Dame Béatrice de Cardaillac propone poner de relieve el patrimonio y la historia de Cardaillac haciendo viajar a los participantes a través del tiempo. El descubrimiento o redescubrimiento de este lugar etiquetado como « Pueblo más bonito de Francia » estará salpicado de recuerdos y anécdotas históricas.

Matines Bergues, etnóloga del Consejo departamental, pronunciará una conferencia sobre los legendarios del Quercy.

La jornada concluirá con un aperitivo musical.

An diesen Tagen des Kulturerbes möchte Dame Béatrice de Cardaillac das Kulturerbe und die Geschichte von Cardaillac hervorheben und die Teilnehmer gleichzeitig auf eine Zeitreise mitnehmen. Die Entdeckung oder Wiederentdeckung dieses Ortes, der das Label « Plus beaux villages de France » trägt, wird von kleinen historischen Erinnerungen und Anekdoten begleitet.

Matines Bergues, Ethnologin im Departementsrat, wird einen Vortrag über das Legendäre im Quercy halten.

Der Tag endet mit einem musikalischen Aperitif.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac