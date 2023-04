Contes au jardin de Cardaillac jardin de Cardaillac, 18 juin 2023, Cardaillac.

La conteuse Dominique Issele, Cie des Voyageurs du vent vous entraine dans un spectacle de contes au jardin de Cardaillac.

La soirée sera suivie d’un apéro musical.

Proposé par l’association les rendez-vous du Sécadou.

2023-06-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-18 20:00:00. EUR.

jardin de Cardaillac

Cardaillac 46100 Lot Occitanie



The storyteller Dominique Issele, Cie des Voyageurs du vent will lead you in a storytelling show in the garden of Cardaillac.

The evening will be followed by a musical aperitif.

Proposed by the association les rendez-vous du Sécadou

El cuentacuentos Dominique Issele, de la Cie des Voyageurs du vent, le acompañará en un recorrido narrativo por el jardín de Cardaillac.

La velada irá seguida de un aperitivo musical.

Propuesto por la asociación les rendez-vous du Sécadou

Die Erzählerin Dominique Issele, Cie des Voyageurs du vent, entführt Sie in eine Märchenshow im Garten von Cardaillac.

Im Anschluss an den Abend findet ein musikalischer Aperitif statt.

Angeboten von der Vereinigung les rendez-vous du Sécadou

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac